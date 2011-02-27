там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500
проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:27
там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500
проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
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