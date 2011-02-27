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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:27

  VLADPn написав:По евро курс сегодня 39.33 (фиксируется на час дня). А при заказе прогнозируемый курс 40.44 :shock: Нехило так с запасом работают. Разницу с реальным завтрашним вернут но как купить на максимум 200 тыс :?: :?: :?: Ложить с запасом 210 тыс минимум.


там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500

проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:46

Сенс 36,60
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:57

Кредит Днепр - 36,73 и 40,08
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:32

  Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:59

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс

В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:17

Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.

Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
Evgeny
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  #<1 ... 981982983984
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