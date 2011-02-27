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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:27
там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500
проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
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cohan
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:46
Сенс 36,60
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Evgeny
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:57
Кредит Днепр - 36,73 и 40,08
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Evgeny
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:32
Evgeny написав:
Сенс 36,60
как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку
на конвертдепо...
...как и в Аккорд
позарились на курс
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:59
flysoulfly написав:
Evgeny написав:
Сенс 36,60
как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку
на конвертдепо...
...как и в Аккорд
позарились на курс
В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:17
Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.
Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
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Evgeny
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:32
Evgeny написав:
Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.
Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
Гідна пропозиція , віддають тим що подешевше. Умови добрі, фактично краще для клієнтів мати не в п'яти банках по 200к грн а купувати на 50к на 🏈 команду - прибуток в кедах
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:22
sens написав: flysoulfly написав:
Evgeny написав:
Сенс 36,60
как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку
на конвертдепо...
...как и в Аккорд
позарились на курс
В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
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asti
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