RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:27

  VLADPn написав:По евро курс сегодня 39.33 (фиксируется на час дня). А при заказе прогнозируемый курс 40.44 :shock: Нехило так с запасом работают. Разницу с реальным завтрашним вернут но как купить на максимум 200 тыс :?: :?: :?: Ложить с запасом 210 тыс минимум.


там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500

проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:46

Сенс 36,60
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38913
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3749 раз.
Подякували: 11989 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:57

Кредит Днепр - 36,73 и 40,08
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38913
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3749 раз.
Подякували: 11989 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:32

  Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс
flysoulfly
 
Повідомлень: 3776
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:59

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс

В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:17

Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.

Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38913
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3749 раз.
Подякували: 11989 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:32

  Evgeny написав:Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.

Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61

Гідна пропозиція , віддають тим що подешевше. Умови добрі, фактично краще для клієнтів мати не в п'яти банках по 200к грн а купувати на 50к на 🏈 команду - прибуток в кедах
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14913
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:22

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс

В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше

Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
asti
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:58

Забрав з акорду (Львів). Сині,нові
anbesaga
 
Повідомлень: 25
З нами з: 27.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:31

Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??[/quote]

депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
CapsLk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 01.03.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 981982983984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 461, 462, 463
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
4620 511291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2023 22:52
CapsLk
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 66403
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.