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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:36

  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??


депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:58

  sergey_sryvkin написав:
  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??

депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті

а в нас придумали страхівочку 200 грн за пайку синього онлайн - доляру...))
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??


депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

бредятина, выдают что есть, только заранее предупреждают 96 или нет
kuzmich
 
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