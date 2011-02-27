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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лис, 2023 02:36
CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:58
sergey_sryvkin написав: CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
а в нас придумали страхівочку 200 грн за пайку синього онлайн - доляру...))
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20
CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
бредятина, выдают что есть, только заранее предупреждают 96 или нет
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