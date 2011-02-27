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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 02:36

  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??


депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:58

  sergey_sryvkin написав:
  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??

депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті

а в нас придумали страхівочку 200 грн за пайку синього онлайн - доляру...))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??


депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))

бредятина, выдают что есть, только заранее предупреждают 96 или нет
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:15

565139[quote="5651000:Evgeny написав:Сенс 36,60

:evil: как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку на конвертдепо...

...как и в Аккорд :evil:

позарились на курс[/quote]
В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше[/quote]
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??[/quote]
Синіми вже давно не видає
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:29

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

интересно где выдает аккорд синими - подальше от фронта где разница между синими и белыми поменьше?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 00:57

  mephala написав:интересно где выдает аккорд синими - подальше от фронта где разница между синими и белыми поменьше?


в жовтні депоз віддали синіми, Київ. Наступного тижня буде нагода ще перевірити. І да, це "рідне" відділення, де відкривав рахунки і далі обслуговуюсь більше року (Якось попросили оформити кред ліміт на карту. Мабуть, план на відділення, не відмовив. Дрібниці, а комусь легше)
CapsLk
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:11

Кредит Днепр- 36,77
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:35

  Evgeny написав:Кредит Днепр- 36,77

На 200 добрі умови ( комісії відсутні ) та курс мають декілька банків ,але я після айбокс та січ вважаю що краще на 50 одразу авансом чим рахувати прибуток від можливого збільшення курсу так і рахувати скільки втратили як наприклад в Аккорд купляв по 37,40 а на касі був непотріб тому продаж по 37-15:і знову купівля по 36,89. Інакше кажучи краще на місці купити за 36,89 і продати по 37-15'на касі чим чекати три місяці заради розчарування. Доречі в небагатьох зараз банках надають перевагу у виплаті депозиту саме новішими банкнотами
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:32

  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:49

  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:

Я отримую прибуток від оптової купівлі декілька разів на місяць,а все інше,ви праві - не вчили мене в квірту
sens
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