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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лис, 2023 02:36
CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:58
sergey_sryvkin написав: CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
Сині - на продаж у касі, 2006 - тим, хто гавкає, 1996 - решті
а в нас придумали страхівочку 200 грн за пайку синього онлайн - доляру...))
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:20
CapsLk написав:
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??
депозити - синіми, 50к кліентам відділення - 2006, іншим - 1996. Моє спостереження))
бредятина, выдают что есть, только заранее предупреждают 96 или нет
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kuzmich
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Додано: Суб 25 лис, 2023 21:15
565139[quote="5651000:Evgeny написав:Сенс 36,60
как же нас угораздило влезть летом в эту баксопомойку
на конвертдепо...
...как и в Аккорд
позарились на курс[/quote]
В Аккордбанк теж китайську лапшу про 96 рік,їм пояснюєш що їх фальший бакс вже в Одесі роблять і коштує в два рази дешевше[/quote]
Так Аккорд вроде только синим депозитные отдает,
разве нет??[/quote]
Синіми вже давно не видає
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sens
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:29
интересно где выдает аккорд синими - подальше от фронта где разница между синими и белыми поменьше?
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mephala
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Додано: Нед 26 лис, 2023 00:57
mephala написав:
интересно где выдает аккорд синими - подальше от фронта где разница между синими и белыми поменьше?
в жовтні депоз віддали синіми, Київ. Наступного тижня буде нагода ще перевірити. І да, це "рідне" відділення, де відкривав рахунки і далі обслуговуюсь більше року (Якось попросили оформити кред ліміт на карту. Мабуть, план на відділення, не відмовив. Дрібниці, а комусь легше)
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CapsLk
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:11
Кредит Днепр- 36,77
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Evgeny
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:35
Evgeny написав:
Кредит Днепр- 36,77
На 200 добрі умови ( комісії відсутні ) та курс мають декілька банків ,але я після айбокс та січ вважаю що краще на 50 одразу авансом чим рахувати прибуток від можливого збільшення курсу так і рахувати скільки втратили як наприклад в Аккорд купляв по 37,40 а на касі був непотріб тому продаж по 37-15:і знову купівля по 36,89. Інакше кажучи краще на місці купити за 36,89 і продати по 37-15'на касі чим чекати три місяці заради розчарування. Доречі в небагатьох зараз банках надають перевагу у виплаті депозиту саме новішими банкнотами
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sens
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:32
sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
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maniachello
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:49
maniachello написав: sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
Я отримую прибуток від оптової купівлі декілька разів на місяць,а все інше,ви праві - не вчили мене в квірту
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sens
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