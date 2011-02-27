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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:27
там же 1,25% , это всегда будет 2500
то есть 202500
проблема в другом - промахнетесь с курсом - сделку не проведут, но все равно выгодно раз уж так уж
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:46
Сенс 36,60
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:57
Кредит Днепр - 36,73 и 40,08
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:17
Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.
Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:32
Evgeny написав:
Кристал банк звонил в отделение все подтвердили.
Для клиентов которые открывают депозит открытие счетов бесплатно.
Внесение наличных через кассу без комиссии.
Конвертация на 200 тыс без комиссии.
В конце комиссии за снятие нет.
Курс конвертации сегодня 36,80
Ставка по депозиту с выплатой в конце 2,15%
Эффективный курс получается 36,61
Гідна пропозиція , віддають тим що подешевше. Умови добрі, фактично краще для клієнтів мати не в п'яти банках по 200к грн а купувати на 50к на 🏈 команду - прибуток в кедах
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:11
Кредит Днепр- 36,77
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:35
Evgeny написав:
Кредит Днепр- 36,77
На 200 добрі умови ( комісії відсутні ) та курс мають декілька банків ,але я після айбокс та січ вважаю що краще на 50 одразу авансом чим рахувати прибуток від можливого збільшення курсу так і рахувати скільки втратили як наприклад в Аккорд купляв по 37,40 а на касі був непотріб тому продаж по 37-15:і знову купівля по 36,89. Інакше кажучи краще на місці купити за 36,89 і продати по 37-15'на касі чим чекати три місяці заради розчарування. Доречі в небагатьох зараз банках надають перевагу у виплаті депозиту саме новішими банкнотами
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:40
Кредит Днепр курсы меняет в 11:00
Доллар - 36,94 ( +17 коп )
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Evgeny
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Додано: Вів 28 лис, 2023 14:28
Evgeny написав:
Кредит Днепр курсы меняет в 11:00
Доллар - 36,94 ( +17 коп )
Все що куплено до 11-00 буде дешевше на 17 копійок?)
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:29
Курс ТАС через отделение - 36,7 грн
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Economist
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