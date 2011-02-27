Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.