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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:30

ТАС прислал рекламу.

🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
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☎0800503580
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:51

  Evgeny написав:ТАС прислал рекламу.

🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

*Ваші кошти захищені* Фондом гарантування вкладів:
https://bit.ly/TAS_FGVFO

*Разом зможемо все!* 🇺🇦
☎0800503580

Ещё б комиссии они отменили, а так всё равно около 37 курс выходит, немного выгоднее чем онлайн через приложение
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:55

  lara_08 написав:
  Evgeny написав:ТАС прислал рекламу.

🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

*Ваші кошти захищені* Фондом гарантування вкладів:
https://bit.ly/TAS_FGVFO

*Разом зможемо все!* 🇺🇦
☎0800503580

Ещё б комиссии они отменили, а так всё равно около 37 курс выходит, немного выгоднее чем онлайн через приложение

вот вот
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:09

  lara_08 написав:Ещё б комиссии они отменили, а так всё равно около 37 курс выходит, немного выгоднее чем онлайн через приложение

при том что в большинстве случаев выдают затертым мотлохом, вкидываться туда бессмысленно
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:12

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

де зараз вигідно конверт в євро відкрити?
в таблиці курс не завжди акутальний
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:29

  Maxwe11 написав:де зараз вигідно конверт в євро відкрити?
в таблиці курс не завжди акутальний

Все зависит от того, что именно вы считаете "выгодным"... А так из опыта (не реклама) - как правило всегда по евро одни из лучших курсов у Рады. При этом за последний год нал Евро в банке качественный и практически всегда есть в наличии. Курсы в таблице Мастби по Раде всегда актуальные. Из минусов - при больших и частых внесениях в Раду нала м.б. вопросы финмона
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:46

WallNutPen
О, спасибо )

Народ, а кто в курсе: почему нет в евро такого зазора между курсом в обменнике\депо?
Евро не каруселят или их так масштабно нам не передают?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:46

  Andrey2512 написав:WallNutPen
О, спасибо )

Народ, а кто в курсе: почему нет в евро такого зазора между курсом в обменнике\депо?
Евро не каруселят или их так масштабно нам не передают?


как минимум маржа у обменников на евро больше за счет занижения покупки.
mephala
 
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