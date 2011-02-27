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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51

  vitaliiangel написав:
  kuzmich написав:в глобусе курс 37.24 уже за все в проге
Зображення

это дорого. приват льёт 37,35 из кассы без всяких депозитов
Да, сейчас больше 37 платить нет смысла. Может акции еще будут по типу сенса
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

36,6 не на депозит как вы оформляете, а сразу на карту, только что купил...
тарасов
 
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