Да, сейчас больше 37 платить нет смысла. Может акции еще будут по типу сенса
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
36,6 не на депозит как вы оформляете, а сразу на карту, только что купил...
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:19
Додано: Сер 29 лис, 2023 16:15
1. Речь не о дорого а то что в таблице итоговый курс по глобусу 37.76.
2. Вы пойдите заберите нормальными купюрами с привата, а не обрисованной туалетной бумагой с пятнами и штампами
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