Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51
36,6 не на депозит как вы оформляете, а сразу на карту, только что купил...
тарасов
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:19
Востаннє редагувалось
Proofy
в Чет 30 лис, 2023 02:03, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:15
vitaliiangel написав: kuzmich написав:
в глобусе курс 37.24 уже за все в проге
это дорого. приват льёт 37,35 из кассы без всяких депозитов
1. Речь не о дорого а то что в таблице итоговый курс по глобусу 37.76.
2. Вы пойдите заберите нормальными купюрами с привата, а не обрисованной туалетной бумагой с пятнами и штампами
kuzmich
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:35
kuzmich Як на диво мені сьогодні з депозиту у Приваті(Львів) видали новими, а передімною купляли напряму в касі то видали старими
khmelovski
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:25
Кредит Днепр улетел - 37,10 ( +16 коп )
Evgeny
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:51
khmelovski написав: kuzmich
Як на диво мені сьогодні з депозиту у Приваті(Львів) видали новими, а передімною купляли напряму в касі то видали старими
то для членов клуба 200к
nnallex
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:04
nnallex написав: khmelovski написав: kuzmich
Як на диво мені сьогодні з депозиту у Приваті(Львів) видали новими, а передімною купляли напряму в касі то видали старими
то для членов клуба 200к
Немає різниці, можуть відвантажити
Хоча намагаються з депозитів видавати здебільшого норм банкнотами,у мене є різний досвід у різних містах.
sens
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