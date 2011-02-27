Да, сейчас больше 37 платить нет смысла. Может акции еще будут по типу сенса
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:51
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
36,6 не на депозит как вы оформляете, а сразу на карту, только что купил...
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:19
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 30 лис, 2023 02:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 лис, 2023 16:15
1. Речь не о дорого а то что в таблице итоговый курс по глобусу 37.76.
2. Вы пойдите заберите нормальными купюрами с привата, а не обрисованной туалетной бумагой с пятнами и штампами
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:35
kuzmich
Як на диво мені сьогодні з депозиту у Приваті(Львів) видали новими, а передімною купляли напряму в касі то видали старими
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:51
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:04
Немає різниці, можуть відвантажити
Хоча намагаються з депозитів видавати здебільшого норм банкнотами,у мене є різний досвід у різних містах.
Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34
Глобус
Поспілкувався з підтримкою Глобуса, вони стверджують, що якщо оформляти саме в додатку конвертаційний доларовий депозит на 93 дні то комісії немає за конвертацію, в таблиці чомусь вказана комісія 1,4%
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