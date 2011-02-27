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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:46

  kuzmich написав:
  mogicanin1986 написав:Поспілкувався з підтримкою Глобуса, вони стверджують, що якщо оформляти саме в додатку конвертаційний доларовий депозит на 93 дні то комісії немає за конвертацію, в таблиці чомусь вказана комісія 1,4%

да, в таблице устаревшая инфа, когда еще онлайн открытия не было. Сейчас комиссия 0. Открытие возможно только в рабочие дни с 8 до 16

В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет. Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.может я конечно не туда смотрю
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:55

  Яша написав:В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю

Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:46

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:38

1finanсier а чего так сразу? Эти депики- норм тема для покупки недорогого доллара ..

Барыжить не выйдет, как некоторые делали раньше
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:41

  1finanсier написав:Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )

Штирлиц
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:04

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Хочу депик закинуть.

В клиринговом не могу найти курс на сайте
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:18

  Andrey2512 написав:Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Хочу депик закинуть.

В клиринговом не могу найти курс на сайте

См. моб.приложение: $ - 36,84; евро - 39.90. Обмен с открытием 3-х мес.депозита (ставите соответствующую птичку при открытии) через моб.приложение.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:28

  Andrey2512 написав:Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Да
mustbe
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  #<1 ... 984985986987
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