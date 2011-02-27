RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:46

  kuzmich написав:
  mogicanin1986 написав:Поспілкувався з підтримкою Глобуса, вони стверджують, що якщо оформляти саме в додатку конвертаційний доларовий депозит на 93 дні то комісії немає за конвертацію, в таблиці чомусь вказана комісія 1,4%

да, в таблице устаревшая инфа, когда еще онлайн открытия не было. Сейчас комиссия 0. Открытие возможно только в рабочие дни с 8 до 16

В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет. Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.может я конечно не туда смотрю
Яша
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:55

  Яша написав:В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю

Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:46

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 02.09.19
Подякував: 267 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:38

1finanсier а чего так сразу? Эти депики- норм тема для покупки недорогого доллара ..

Барыжить не выйдет, как некоторые делали раньше
Andrey2512
 
Повідомлень: 622
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:41

  1finanсier написав:Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )

Штирлиц
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9349
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:04

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Хочу депик закинуть.

В клиринговом не могу найти курс на сайте
Andrey2512
 
Повідомлень: 622
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:18

  Andrey2512 написав:Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Хочу депик закинуть.

В клиринговом не могу найти курс на сайте

См. моб.приложение: $ - 36,84; евро - 39.90. Обмен с открытием 3-х мес.депозита (ставите соответствующую птичку при открытии) через моб.приложение.
Ltava
 
Повідомлень: 94
З нами з: 12.07.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 00:28

  Andrey2512 написав:Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?

Да
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 06:15

  1finanсier написав:Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )

Дехто навіть не заходив.
Коли було 100к, відкривав по кілька штук кожного місяця, а на 200к не відкрив жодного :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 19.02.14
Подякував: 533 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 489, 490, 491
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
4904 554538
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 23:24
ihorsic
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 67697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2558)
10.12.2023 05:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.