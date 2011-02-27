1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку
2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 20:50
1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку
2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
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