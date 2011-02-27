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J1L4gq23S8ft5wD написав:Два вопроса по банку КредитВест в таблице mustbe Клуб 200К. 1). Сколько всего будет долларов после закрытия депо? 2). Как понимать в разделе Примечание, что без депо 100К будет комиссия 0,5%?
1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку 2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
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greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вклад
Интересный курс, интересное предложение.
такто там никто пару месяцев уже и не открывал "страховка" при выдаче - она ж в наборе прилагается