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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:50

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Два вопроса по банку КредитВест в таблице mustbe Клуб 200К.
1). Сколько всего будет долларов после закрытия депо?
2). Как понимать в разделе Примечание, что без депо 100К будет комиссия 0,5%?


1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку
2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:17

Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:25

  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
Интересный курс, интересное предложение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:13

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вклад
Интересный курс, интересное предложение.
такто там никто пару месяцев уже и не открывал :mrgreen:
"страховка" при выдаче - она ж в наборе прилагается
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:49

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
Интересный курс, интересное предложение.


якщо дуже хочеться , як наприклад зробив я в казіно - половину ставимо на чорне , іншу на червоне . Зероу це невизначенність .
Все ж таки мене більше непокоїть ліміт 100к
наприклад за одне фізичне явище просто 50000 залишити на 3 місяці гривневий депозит і на той самий строк купляєте валюту на депозит , на слідуючий день так само. Через 3 місяці буде ясно що було вигідніше , так і немає надії що через 3 місяці буде збільшено ліміт на видачу готівки
sens
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