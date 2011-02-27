RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:50

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Два вопроса по банку КредитВест в таблице mustbe Клуб 200К.
1). Сколько всего будет долларов после закрытия депо?
2). Как понимать в разделе Примечание, что без депо 100К будет комиссия 0,5%?


1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку
2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:17

Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
greenozon
 
Повідомлень: 15836
З нами з: 01.06.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:25

  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
Интересный курс, интересное предложение.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7520
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:13

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вклад
Интересный курс, интересное предложение.
такто там никто пару месяцев уже и не открывал :mrgreen:
"страховка" при выдаче - она ж в наборе прилагается
flysoulfly
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:49

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!

Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
Интересный курс, интересное предложение.


якщо дуже хочеться , як наприклад зробив я в казіно - половину ставимо на чорне , іншу на червоне . Зероу це невизначенність .
Все ж таки мене більше непокоїть ліміт 100к
наприклад за одне фізичне явище просто 50000 залишити на 3 місяці гривневий депозит і на той самий строк купляєте валюту на депозит , на слідуючий день так само. Через 3 місяці буде ясно що було вигідніше , так і немає надії що через 3 місяці буде збільшено ліміт на видачу готівки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15095
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:16

Кредо завтра підіймає курс обміну до 37,14.
maxim1974
 
Повідомлень: 6
З нами з: 31.10.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:02

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Интересный курс, интересное предложение.
Обычный невысокий. Вон зашел в кредитвест и приобрел бакс по такому курсу. Насколько за несколько дней до этого был ажиотаж, прием по записи, а когда курс поднялся всех сдуло.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:06

Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:06

  maxim1974 написав:Кредо завтра підіймає курс обміну до 37,14.
Инфа 100%...?!
asti
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:10

  Proofy написав:Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Это у Пышного надо спрашивать зачем (для кого) в ноябре опускали курс до 36 на межбанке чтобы теперь, спустя месяц, снова вернуть его на уровень 2 октября. А теперь вопрос на засыпку: будут держать на этом уровне какое-то время или пойдем на 37 и выше? Если пойдём - может начаться паника))
asti
 
Повідомлень: 3526
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 985986987988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, M-A-X і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 496, 497, 498
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
4971 561677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2023 20:32
Игорь Алексеевич
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 67940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5503)
11.12.2023 19:30
ПУМБ (4688)
11.12.2023 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.