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J1L4gq23S8ft5wD написав:Два вопроса по банку КредитВест в таблице mustbe Клуб 200К. 1). Сколько всего будет долларов после закрытия депо? 2). Как понимать в разделе Примечание, что без депо 100К будет комиссия 0,5%?
1) столько сколько и при открытии, возьмете у них бумажку 2) если депо нет - доллары вылдаются в обмен на оплату квитанции на 0,5% гривен от суммы ну или там от НБУ - не суть
Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вклад
Интересный курс, интересное предложение.
такто там никто пару месяцев уже и не открывал "страховка" при выдаче - она ж в наборе прилагается
greenozon написав:Купуй валюту на суму до 200 000 гривень з розміщенням на депозиті строком 93 дні, не сплачуючи ані копійки комісії, адже ми скасовуємо винагороду за надання цієї послуги у відділеннях Unex Bank!
Зміни до відповідних тарифних планів (ТП «Стандарт» та ТП «Unex Smart») наберуть чинності 10 січня 2024 року. Відтак із зазначеної дати ти зможеш купувати валюту з розміщенням на тримісячним вкладі Unex Максимум за актуальним на момент укладання угоди курсом банку. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... na-depozit
Интересный курс, интересное предложение.
якщо дуже хочеться , як наприклад зробив я в казіно - половину ставимо на чорне , іншу на червоне . Зероу це невизначенність . Все ж таки мене більше непокоїть ліміт 100к наприклад за одне фізичне явище просто 50000 залишити на 3 місяці гривневий депозит і на той самий строк купляєте валюту на депозит , на слідуючий день так само. Через 3 місяці буде ясно що було вигідніше , так і немає надії що через 3 місяці буде збільшено ліміт на видачу готівки
Proofy написав:Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Это у Пышного надо спрашивать зачем (для кого) в ноябре опускали курс до 36 на межбанке чтобы теперь, спустя месяц, снова вернуть его на уровень 2 октября. А теперь вопрос на засыпку: будут держать на этом уровне какое-то время или пойдем на 37 и выше? Если пойдём - может начаться паника))