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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:48

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл сказал - курс у них 36,90(телеф. отделение).
odeshm6
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:15

  asti написав:
  Proofy написав:Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Это у Пышного надо спрашивать зачем (для кого) в ноябре опускали курс до 36 на межбанке чтобы теперь, спустя месяц, снова вернуть его на уровень 2 октября. А теперь вопрос на засыпку: будут держать на этом уровне какое-то время или пойдем на 37 и выше? Если пойдём - может начаться паника))
Я догадываюсь, в стране сейчас такой способ есть выяснения (не только в экономике), закидывается мулька и смотрят на реакцию пересичного.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:26

Тас офлайн поменяйте уже 37,05 + комиссии
со вчерашнего дня))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:02

невже в кредо курс 37.114? здається набагато вищий
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:19

Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к? І коли можна очікувати на відновлення її функціонування?
s17012017
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:36

  s17012017 написав:Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?

Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 19:27

- Убрал раскраску всех курсов, кроме Итогового.
- Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным.
mustbe
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