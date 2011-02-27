RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:48

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл сказал - курс у них 36,90(телеф. отделение).
odeshm6
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 24.12.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:15

  asti написав:
  Proofy написав:Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Это у Пышного надо спрашивать зачем (для кого) в ноябре опускали курс до 36 на межбанке чтобы теперь, спустя месяц, снова вернуть его на уровень 2 октября. А теперь вопрос на засыпку: будут держать на этом уровне какое-то время или пойдем на 37 и выше? Если пойдём - может начаться паника))
Я догадываюсь, в стране сейчас такой способ есть выяснения (не только в экономике), закидывается мулька и смотрят на реакцию пересичного.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2206
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:26

Тас офлайн поменяйте уже 37,05 + комиссии
со вчерашнего дня))
asti
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:02

невже в кредо курс 37.114? здається набагато вищий
Raymond
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 16.12.08
Подякував: 218 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:19

Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к? І коли можна очікувати на відновлення її функціонування?
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 07.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:36

  s17012017 написав:Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?

Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7475
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 19:27

- Убрал раскраску всех курсов, кроме Итогового.
- Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7475
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 19:45

  mustbe написав:
  s17012017 написав:Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?

Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство


Саме з цього я і хотів почати, перед тим як питати, але не виявив відповідного посилання, щоб відкрити розділ «обсуждение» по темі 50к. Тому, можливість прочитати була (і залишається) відсутня.

Крім того, зранку, коли таблиця була ще увімкнена, окрім вашого повідомлення «хорошей недели – таблица открыта» і може ще одного-два «безобидных» та по суті теми, інших повідомлень, наскільки я пам’ятаю, більше не було.

П.С. Невже хтось вспів відмітитись за ті декілька годин моєї відсутності(
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 07.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 986987988989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, demon4ik8679, moveton, qqwqqw, ГеннадийUA і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 500, 501, 502
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
5013 567519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 21:12
Игорь Алексеевич
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 68134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.