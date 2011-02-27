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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:48
Кристалл сказал - курс у них 36,90(телеф. отделение).
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odeshm6
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Додано: Вів 12 гру, 2023 01:15
asti написав: Proofy написав:
Я вот все равно не пойму этих манипуляций с курсом, как они собираются выравнивать? вот в обменке ушли опять на 37.75 в продажу, зазор 50+ копеек остается. Карусель продолжает крутиться.
Это у Пышного надо спрашивать зачем (для кого) в ноябре опускали курс до 36 на межбанке чтобы теперь, спустя месяц, снова вернуть его на уровень 2 октября. А теперь вопрос на засыпку: будут держать на этом уровне какое-то время или пойдем на 37 и выше? Если пойдём - может начаться паника))
Я догадываюсь, в стране сейчас такой способ есть выяснения (не только в экономике), закидывается мулька и смотрят на реакцию пересичного.
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Proofy
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:26
Тас офлайн поменяйте уже 37,05 + комиссии
со вчерашнего дня))
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asti
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:02
невже в кредо курс 37.114? здається набагато вищий
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Raymond
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:19
Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к? І коли можна очікувати на відновлення її функціонування?
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s17012017
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:36
s17012017 написав:
Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?
Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство
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mustbe
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:27
- Убрал раскраску всех курсов, кроме Итогового.
- Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным.
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mustbe
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Додано: Вів 12 гру, 2023 19:45
mustbe написав: s17012017 написав:
Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?
Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство
Саме з цього я і хотів почати, перед тим як питати, але не виявив відповідного посилання, щоб відкрити розділ «обсуждение» по темі 50к. Тому, можливість прочитати була (і залишається) відсутня.
Крім того, зранку, коли таблиця була ще увімкнена, окрім вашого повідомлення «хорошей недели – таблица открыта» і може ще одного-два «безобидных» та по суті теми, інших повідомлень, наскільки я пам’ятаю, більше не було.
П.С. Невже хтось вспів відмітитись за ті декілька годин моєї відсутності(
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s17012017
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:14
Пара-трійка неадекватів, mustbe, скажіть, будь ласка, ми можемо на них вплинути?
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novichok
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Додано: Вів 12 гру, 2023 22:30
novichok написав:
Пара-трійка неадекватів, mustbe, скажіть, будь ласка, ми можемо на них вплинути?
Таблица т200 функционирует штатно.
Если у вас есть вопросы по т50 - пишите в теме т50.
А повлиять на мудaков вы никак не сможете, на то они и мудaки - не понимают нормальный язык. Даже после бана опять начинают гадить как ни в чём не бывало.
Я не знаю как с этим бороться иначе, но и смириться не могу.
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mustbe
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