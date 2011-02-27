mustbe
Свинья есть свинья. И может ей оставаться долго, может и до конца остаться.
А Ваша работа:
1. Хорошо сделана.
2. Полезна многим.
Спасибо.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 23:06
mustbe
Свинья есть свинья. И может ей оставаться долго, может и до конца остаться.
А Ваша работа:
1. Хорошо сделана.
2. Полезна многим.
Спасибо.
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:19
Якщо спокійний ти перед юрбою,
Де зведено на тебе поговір,
Зневірений, залишився собою,
І зрозумів тягар чужих зневір;
Якщо навчився ти терпляче ждати,
Поміж брехні самому чесним буть,
Не прибирався у святецькі шати
І люттю не відплачував за лють;
ЯКЩО…Редьярд КІПЛІНГ
(в перекладі Максима Стріхи)
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:39
Оксі
Курс 37,15 + 1%
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:01
Кредит Дніпро
В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:06
Додано: Сер 13 гру, 2023 15:28
Я дивлюся три стовпчики - назва , початковий та кінцевий курс. Коли останнє підходить,читаємо інші стовпчики. Таблиця для ПК добра,для телефону вистачає інформації по вказаним трьом. Коли є нагода і час можна зателефонувати або у відділенні.
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