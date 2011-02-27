RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:06

mustbe

Свинья есть свинья. И может ей оставаться долго, может и до конца остаться.

А Ваша работа:
1. Хорошо сделана.
2. Полезна многим.

Спасибо.
odeshm6
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.12.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:19

  mustbe написав:
  s17012017 написав:Mustbe, скажіть, будь ласка, що стало причиною на профілактичне відключення таблиці 50к?

Почитайте тему к50 за сегодня.
Если вкратце - хамство


Якщо спокійний ти перед юрбою,
Де зведено на тебе поговір,
Зневірений, залишився собою,
І зрозумів тягар чужих зневір;
Якщо навчився ти терпляче ждати,
Поміж брехні самому чесним буть,
Не прибирався у святецькі шати
І люттю не відплачував за лють;

ЯКЩО…Редьярд КІПЛІНГ
(в перекладі Максима Стріхи)
V2
4
 
Повідомлень: 8165
З нами з: 03.07.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:39

Оксі

Курс 37,15 + 1%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15127
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:01

Кредит Дніпро

В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15127
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:06

  sens написав:Кредит Дніпро.
В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?

Вчитайтесь в фразу из описания таблицы:
"Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7484
З нами з: 27.12.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:28

  mustbe написав:
  sens написав:Кредит Дніпро.
В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?

Вчитайтесь в фразу из описания таблицы:
"Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным"

Я дивлюся три стовпчики - назва , початковий та кінцевий курс. Коли останнє підходить,читаємо інші стовпчики. Таблиця для ПК добра,для телефону вистачає інформації по вказаним трьом. Коли є нагода і час можна зателефонувати або у відділенні.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15127
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 987988989990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 500, 501, 502
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
5018 570153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2023 12:57
Rack
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 68229
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 29993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10500)
13.12.2023 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.