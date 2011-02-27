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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:01

Кредит Дніпро

В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:06

  sens написав:Кредит Дніпро.
В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?

Вчитайтесь в фразу из описания таблицы:
"Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:28

  mustbe написав:
  sens написав:Кредит Дніпро.
В додатку курс 37,73 , в таблиці 37,10 . Курс по дзвінку в таблиці чи бот заглючив?

Вчитайтесь в фразу из описания таблицы:
"Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным"

Я дивлюся три стовпчики - назва , початковий та кінцевий курс. Коли останнє підходить,читаємо інші стовпчики. Таблиця для ПК добра,для телефону вистачає інформації по вказаним трьом. Коли є нагода і час можна зателефонувати або у відділенні.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:16

  mustbe написав:
  Яша написав:В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю

Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации

"Комиса нет при обмене онлайн"..курс не такой как при обмене онлайн.как тогда его открыть? С евро,купленных на карту в отделении? Они так не хотят.хотят с покупкой евро на межбанке с комиссией.поясните, пожалуйста.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:59

  Яша написав:
  mustbe написав:
  Яша написав:В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю

Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации

"Комиса нет при обмене онлайн"..курс не такой как при обмене онлайн.как тогда его открыть? С евро,купленных на карту в отделении? Они так не хотят.хотят с покупкой евро на межбанке с комиссией.поясните, пожалуйста.

Сам спросил,сам и отвечу).можете поправить таблицу для Глобус.открытие депозита в евро только оффлайн.расчет на основе курса НБУ ,умноженного на 1,01 и плюс к полученной сумме 1.4%.это стандартный расчет и по состоянию на сегодня другого нет.снятие депозита в евро через 3 мес без комиссии. Сегодня реальный курс 40,89
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:15

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Добрий вечір!
Хто знімав в КредитВесті депо 5400 дол на 200 К, скільки повертають в один день?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:54

По кристаллбанку сегодня на горячей линии говорят курс доллара 37,12.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:43

МТБ светит в приложении 37,40 а в таблице 200к еще 37,30
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:15

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Рада уже 37,30
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:42

Кристаллбанк

По Кристаллбанку сотрудница говорит курс доллара 37,15.
Сергей Пр
 
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