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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:25
mustbe
ІЗІ можна змінювати на 37,45 грн
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:50
Фініта ля комедія?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
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vkladchiik
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