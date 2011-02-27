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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:25

mustbe

ІЗІ можна змінювати на 37,45 грн
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:50

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Фініта ля комедія?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:31

  vkladchiik написав:І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Загинайте пальці однієї руки...
asti
 
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