mustbe
ІЗІ можна змінювати на 37,45 грн
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:50
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Фініта ля комедія?
Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Додано: Пон 18 гру, 2023 20:31
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:19
судя по таблице, в Ук.Капитале продают на 3-мес.депо евро по 39.80(+0,9% комис) при межбанке 40,60+ ?? как ??
наверное, инфа курса банка устарела?
или упущена еще какая-то реальная комиссия типа"за снятие" ?
Додано: Вів 19 гру, 2023 11:35
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