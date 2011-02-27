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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:25
mustbe
ІЗІ можна змінювати на 37,45 грн
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vkladchiik
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:50
Фініта ля комедія?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:04
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
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vkladchiik
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:31
vkladchiik написав:
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Загинайте пальці однієї руки...
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asti
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Додано: Вів 19 гру, 2023 11:19
судя по таблице, в Ук.Капитале продают на 3-мес.депо евро по 39.80(+0,9% комис) при межбанке 40,60+ ?? как ??
наверное, инфа курса банка устарела?
или упущена еще какая-то реальная комиссия типа"за снятие" ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 19 гру, 2023 11:35
asti написав: vkladchiik написав:
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Загинайте пальці однієї руки...
Там ещё комса для карты выплат и получается 37,5
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 гру, 2023 12:40
asti написав: vkladchiik написав:
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Загинайте пальці однієї руки...
37,594... можете розгинати))
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asti
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Додано: Вів 19 гру, 2023 13:04
asti написав: asti написав: vkladchiik написав:
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
Загинайте пальці однієї руки...
37,594... можете розгинати))
одну ніч ))))
Приват: 37.45318 -> 37.59398 грн/$
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vkladchiik
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:44
vkladchiik написав: vkladchiik написав:
І тільки Приват "роками" тримає 37,4532 грн. Цікаво, скільки ще днів це буде актуально для нього.
одну ніч ))))
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57
КРИСТАЛБАНК
Щодо умов розміщення у цьому банку не зовсім зрозуміло - у гілці банку наводиться одна інформація, у таблиці дещо інша. Буду вдячний за інформація (порядок відкриття рахунків, зарахування та зняття коштів тощо)
emeta написав:
что открывать для покупки валюты?
Счета? Карты?
vitaliiangel написав:
приложение есть вроде бы, но валютообмен он-лайн только
а сколько стоит открытие текущих?
счета по 100 грн.
0,3% пополнение
0,5% валютообмен
1% снятие
мне в доме быта у жд вокзала такие цифры назвали[/quote]
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VASH
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