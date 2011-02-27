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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 10:54

Тас Офлайн базовый курс 37,30 + комиссии))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:18

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл курс 37,60(200). (отд., телефон)
odeshm6
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:42

БИС новая инфа

Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:57

что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:17

  Proofy написав:что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
таблиця буксує, міжбанк 37.60 )))
asti
 
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  #<1 ... 989990991992
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