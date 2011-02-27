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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 10:54
Тас Офлайн базовый курс 37,30 + комиссии))
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:18
Кристалл курс 37,60(200). (отд., телефон)
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odeshm6
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:42
Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
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tetyanadimitrova3
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:57
что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
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Proofy
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:17
Proofy написав:
что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
таблиця буксує, міжбанк 37.60 )))
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asti
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24
Кристалл Євро давно не актуально 41.2 там
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OptiX
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24
Кредитвест 37,55+0,5% если невтерпёж
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Навуходоносор
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:14
Proofy
на гарячій лінії сказали -37.65...(
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bumerr
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