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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 10:54

Тас Офлайн базовый курс 37,30 + комиссии))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:18

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл курс 37,60(200). (отд., телефон)
odeshm6
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:42

БИС новая инфа

Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:57

что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:17

  Proofy написав:что по топовым банкам в таблице, РВС например, соответствует?
таблиця буксує, міжбанк 37.60 )))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл Євро давно не актуально 41.2 там
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:24

Кредитвест 37,55+0,5% если невтерпёж
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:14

Proofy
на гарячій лінії сказали -37.65...(
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:38

Добавлен ещё один показатель для мониторинга - курс НБУ на завтра.
Обновляется каждый рабочий день в районе 15:30.
Сейчас наблюдаем такое:
HБУ(завтра): 37.3205 -> 37.5516 (+0.2311)
То есть скорее всего завтра продолжится эта вакханалия, так как курс вырастет на 23 коп.
Этот курс виден в текстовом блоке под таблицами т50 и т200 (если доступен)
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:48

  mustbe написав:Добавлен ещё один показатель для мониторинга - курс НБУ на завтра.
Обновляется каждый рабочий день в районе 15:30.
Сейчас наблюдаем такое:
HБУ(завтра): 37.3205 -> 37.5516 (+0.2311)
То есть скорее всего завтра продолжится эта вакханалия, так как курс вырастет на 23 коп.
Этот курс виден в текстовом блоке под таблицами т50 и т200 (если доступен)


та нормально все, к концу недели курс НБУ 38+

есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
prodigy
 
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  #<1 ... 989990991992
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