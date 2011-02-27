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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:18
prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58
- то вже зазорриищщеНАЧАЛСЯ ОТКАТ ?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:47
prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
Сегодня меня выручил Пивденный. За минуту до закрытия кассы внес деньги, по 37.65 затарился. Другие банки мне хотели впарить 37.8
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:59
Кстати, странно, что Пивень не поднял на вечер, обычно впереди планеты всей. И Аваль на вечер снизил...
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