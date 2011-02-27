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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:18

  prodigy написав: есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58 - то вже зазорриищще

НАЧАЛСЯ ОТКАТ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:47

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  prodigy написав:есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
Сегодня меня выручил Пивденный. За минуту до закрытия кассы внес деньги, по 37.65 затарился. Другие банки мне хотели впарить 37.8
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:59

Кстати, странно, что Пивень не поднял на вечер, обычно впереди планеты всей. И Аваль на вечер снизил...
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:08

  tetyanadimitrova3 написав:Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
Был я в этом БИСе, 37.69 по итогу насчитали мне на калькуляторе, сказал спасибо и ушел
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:36

  Proofy написав:
  tetyanadimitrova3 написав:Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
Был я в этом БИСе, 37.69 по итогу насчитали мне на калькуляторе
37,6875 если точно

сказал спасибо и ушел
а шо делать, шо делать?
куда?
ТасяОфлайн наверняка с утра еще подпрыгнет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 21 гру, 2023 01:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:41

  Proofy написав:
  prodigy написав:есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
Сегодня меня выручил Пивденный. За минуту до закрытия кассы внес деньги, по 37.65 затарился. Другие банки мне хотели впарить 37.8

Сегодня на Саксаганского сказали, что у них в кассе только доллары 1996года. Наверное с Аккорда сюда кто-то перешёл работать, это их стандартный ответ был последние полгода.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:44

кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:13

  flysoulfly написав:
  prodigy написав: есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58 - то вже зазорриищще

НАЧАЛСЯ ОТКАТ ?

ага... закат
:evil: Райф опять вверх: 37,79
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