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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:18
prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58
- то вже зазорриищщеНАЧАЛСЯ ОТКАТ ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:47
prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
Сегодня меня выручил Пивденный. За минуту до закрытия кассы внес деньги, по 37.65 затарился. Другие банки мне хотели впарить 37.8
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:59
Кстати, странно, что Пивень не поднял на вечер, обычно впереди планеты всей. И Аваль на вечер снизил...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:08
tetyanadimitrova3 написав:
Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
Был я в этом БИСе, 37.69 по итогу насчитали мне на калькуляторе, сказал спасибо и ушел
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:36
Proofy написав: tetyanadimitrova3 написав:
Была в отделении сегодня (банк БИС), лежит распоряжение - покупка долларов онлайн на депозит по 37,5. (Нал в кассе по 37,8)
Был я в этом БИСе, 37.69 по итогу насчитали
мне на калькуляторе
37,6875 если точно
сказал спасибо и ушел
а шо делать, шо делать?
куда?
ТасяОфлайн наверняка с утра еще подпрыгнет.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 21 гру, 2023 01:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:41
Proofy написав: prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
Сегодня меня выручил Пивденный. За минуту до закрытия кассы внес деньги, по 37.65 затарился. Другие банки мне хотели впарить 37.8
Сегодня на Саксаганского сказали, что у них в кассе только доллары 1996года. Наверное с Аккорда сюда кто-то перешёл работать, это их стандартный ответ был последние полгода.
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lara_08
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:44
кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:13
flysoulfly написав: prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58
- то вже зазорриищщеНАЧАЛСЯ ОТКАТ ?
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 09:37
flysoulfly написав: flysoulfly написав: prodigy написав:
есть зазор
Пивденний прийом 37,90
Райф продаж 37,89
райф продаж 37,58
- то вже зазорриищщеНАЧАЛСЯ ОТКАТ ?
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите. Есть контакты круглосуточной обменки? Или просто не спится?)))
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 21 гру, 2023 09:52
flysoulfly написав:
кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.
за 1к умовного профіту не варто на 3міс залишати 5к дол
додайте витрати на бензин 2 рази відвідувати банку (2660+2660) і ще сотка на залишках(або дві)
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prodigy
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