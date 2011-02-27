|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:55
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Есть контакты круглосуточной обменки? Или просто не спится?)))
контакти в чат бот ( upd автоматично), не треба дзвонити и питати (спілкуйся в бот)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3208 раз.
- Подякували: 3248 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:16
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так...
поздний вечер
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3927
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:18
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так...
поздний вечер
Для карусельщика
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5190
|605660
|
|
|77
|69507
|
|
|5
|30357
|
|