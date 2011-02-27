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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:55
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Есть контакты круглосуточной обменки? Или просто не спится?)))
контакти в чат бот ( upd автоматично), не треба дзвонити и питати (спілкуйся в бот)
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prodigy
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:16
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так...
поздний вечер
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:18
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав:
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так...
поздний вечер
Для карусельщика
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54
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зараз світять 37,69
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54
flysoulfly написав:
ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
да, при этом в обменке 38.4 на продажу
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56
prodigy написав: flysoulfly написав:
кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.
за 1к умовного профіту не варто на 3міс залишати 5к дол
додайте витрати на бензин 2 рази відвідувати банку (2660+2660) і ще сотка на залишках(або дві)
как бы по итогу умовний профит не вышел в раз 5 больше, наблюдая за всей этой вакханалией
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Proofy
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