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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:55

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Есть контакты круглосуточной обменки? Или просто не спится?)))

контакти в чат бот ( upd автоматично), не треба дзвонити и питати (спілкуйся в бот)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:16

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:ага... закат
:evil: Райф опять вверх: 37,79

Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так... :) поздний вечер
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:18

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:ага... закат
:evil: Райф опять вверх: 37,79

Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так... :) поздний вечер

Для карусельщика :)
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nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
да, при этом в обменке 38.4 на продажу
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.


за 1к умовного профіту не варто на 3міс залишати 5к дол

додайте витрати на бензин 2 рази відвідувати банку (2660+2660) і ще сотка на залишках(або дві)
как бы по итогу умовний профит не вышел в раз 5 больше, наблюдая за всей этой вакханалией
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:03

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Proofy написав:умовний профит не вышел в раз 5 больше


яким чином в 5 разів?
продаємо 6570 дол -це 250к, на них купляємо 6636дол (профіт 66 дол за 92 дні)
і як ці 66 дол вийдуть 330?
не бачу сенсу в цьому(взагалі), 22дол на місяць і потім ходи і чергуй під банкой (один чудовий банк сьогодні відмовився повертати долари-касир показала 8 соток 1996г -сказал доларів немає), далі було цікавіше :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:35

Спорт банк морозит выдачу валюы с депозита

осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:04

  tetyanadimitrova3 написав:осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.

ого :!:
nekefer
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