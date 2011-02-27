контакти в чат бот ( upd автоматично), не треба дзвонити и питати (спілкуйся в бот)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 09:55
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:16
Додано: Чет 21 гру, 2023 10:18
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54
Святковий курсопад в Raiffeisen Online!
Тільки 21 та 22 грудня
купуйте валюту онлайн на суму до 250 тис. грн. за спеціальним курсом:
з лімітом 50 тис. грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
з лімітом 200 тис. грн. в місяць на депозит, терміном на 3 міс.
зараз світять 37,69
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56
как бы по итогу умовний профит не вышел в раз 5 больше, наблюдая за всей этой вакханалией
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:03
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
яким чином в 5 разів?
продаємо 6570 дол -це 250к, на них купляємо 6636дол (профіт 66 дол за 92 дні)
і як ці 66 дол вийдуть 330?
не бачу сенсу в цьому(взагалі), 22дол на місяць і потім ходи і чергуй під банкой (один чудовий банк сьогодні відмовився повертати долари-касир показала 8 соток 1996г -сказал доларів немає), далі було цікавіше
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:35
Спорт банк морозит выдачу валюы с депозита
осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:04
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