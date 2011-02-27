RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:55

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Есть контакты круглосуточной обменки? Или просто не спится?)))

контакти в чат бот ( upd автоматично), не треба дзвонити и питати (спілкуйся в бот)
prodigy
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3210 раз.
Подякували: 3250 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:16

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:ага... закат
:evil: Райф опять вверх: 37,79

Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так... :) поздний вечер
flysoulfly
 
Повідомлень: 3936
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 10:18

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:ага... закат
:evil: Райф опять вверх: 37,79

Вы, я смотрю, и ночью курсы мониторите
а 0:05 это не ночь, а так... :) поздний вечер

Для карусельщика :)
Zochan
 
Повідомлень: 916
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54

Святковий курсопад в Raiffeisen Online!

Тільки 21 та 22 грудня

купуйте валюту онлайн на суму до 250 тис. грн. за спеціальним курсом:
з лімітом 50 тис. грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
з лімітом 200 тис. грн. в місяць на депозит, терміном на 3 міс.

зараз світять 37,69
nickvp
 
Повідомлень: 458
З нами з: 16.10.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:54

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:ага... закат
Райф опять вверх: 37,79
да, при этом в обменке 38.4 на продажу
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:56

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:кстати, КредиАгрико_200К давно 37,65, а не 37,5 как в табл.


за 1к умовного профіту не варто на 3міс залишати 5к дол

додайте витрати на бензин 2 рази відвідувати банку (2660+2660) і ще сотка на залишках(або дві)
как бы по итогу умовний профит не вышел в раз 5 больше, наблюдая за всей этой вакханалией
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:03

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Proofy написав:умовний профит не вышел в раз 5 больше


яким чином в 5 разів?
продаємо 6570 дол -це 250к, на них купляємо 6636дол (профіт 66 дол за 92 дні)
і як ці 66 дол вийдуть 330?
не бачу сенсу в цьому(взагалі), 22дол на місяць і потім ходи і чергуй під банкой (один чудовий банк сьогодні відмовився повертати долари-касир показала 8 соток 1996г -сказал доларів немає), далі було цікавіше :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3210 раз.
Подякували: 3250 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:35

Спорт банк морозит выдачу валюы с депозита

осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
tetyanadimitrova3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 20.09.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:04

  tetyanadimitrova3 написав:осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.

ого :!:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 789
З нами з: 24.10.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:55

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
mailsiteline
 
Повідомлень: 16
З нами з: 07.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 991992993994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 519, 520, 521
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
5203 609598
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 21:24
flysoulfly
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 69575
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 30379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.