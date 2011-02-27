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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:36

  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:45

  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.

Якщо вірити таблиці то в Кредит Дніпрі по 37,73. :D А по факту в додатку в них 38,30.
37,6 як ви хочете в таблиці тася з оформленням в менеджера. А скільки насправді, треба гінця засилать.
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