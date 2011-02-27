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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:36
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:45
Якщо вірити таблиці то в Кредит Дніпрі по 37,73. А по факту в додатку в них 38,30.
37,6 як ви хочете в таблиці тася з оформленням в менеджера. А скільки насправді, треба гінця засилать.
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