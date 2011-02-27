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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:36
mailsiteline написав:
Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.
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asti
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:45
mailsiteline написав:
Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Якщо вірити таблиці то в Кредит Дніпрі по 37,73.
А по факту в додатку в них 38,30.
37,6 як ви хочете в таблиці тася з оформленням в менеджера. А скільки насправді, треба гінця засилать.
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alex lem
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:23
asti написав: mailsiteline написав:
Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.
37.89 курс в Райфе
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mailsiteline
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:08
mailsiteline написав: asti написав: mailsiteline написав:
Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.
37.89 курс в Райфе
Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:12
J1L4gq23S8ft5wD написав: Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.
З 9:30 до 17:00
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Zochan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:43
Zochan написав:
J1L4gq23S8ft5wD написав: Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.
З 9:30 до 17:00
Чорна п'ятниця, тільки різниця вже 1 грн
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sens
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:50
Тас онлайн кто-то открыл по 37,30 плюс комиссия, как в таблице ?
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serg1974
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:49
serg1974 написав:
Тас онлайн кто-то открыл по 37,30 плюс комиссия, как в таблице ?
Вы путаете - онлайн в таблице указан как 37,9 (и он так и есть), а 37,3 это ножками в отделении. И то это курс без учета комиссий за "офф" - итоговый там курс ближе к 37,6 получаеЦо
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WallNutPen
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:08
mustbe було б добре поруч з курсом відображати дату колу його було оновлено, або при наведені/натисканні на курс
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Maxwe11
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:11
Maxwe11 написав:mustbe
було б добре поруч з курсом відображати дату колу його було оновлено, або при наведені/натисканні на курс
при натисканні на назву банку-є дата оновлення курсу
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prodigy
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