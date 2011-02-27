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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 993994995996>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:36

  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:45

  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.

Якщо вірити таблиці то в Кредит Дніпрі по 37,73. :D А по факту в додатку в них 38,30.
37,6 як ви хочете в таблиці тася з оформленням в менеджера. А скільки насправді, треба гінця засилать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:23

  asti написав:
  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.

37.89 курс в Райфе
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:08

  mailsiteline написав:
  asti написав:
  mailsiteline написав:Еще где-то сейчас можно купить доллары на депозит по курсу хотя бы 37,6? Т.к. уже везде почти 37.9 и карусель становится невыгодной.
Райф. Завтра. До 17:00.

37.89 курс в Райфе
Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:12

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

J1L4gq23S8ft5wD написав: Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.

З 9:30 до 17:00
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:43

  Zochan написав:
J1L4gq23S8ft5wD написав: Акционный курс будет с 9:00 до 17:00, но и в этот период времени он может меняться, так сказано в условиях.

З 9:30 до 17:00

Чорна п'ятниця, тільки різниця вже 1 грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:50

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Тас онлайн кто-то открыл по 37,30 плюс комиссия, как в таблице ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:49

  serg1974 написав:Тас онлайн кто-то открыл по 37,30 плюс комиссия, как в таблице ?

Вы путаете - онлайн в таблице указан как 37,9 (и он так и есть), а 37,3 это ножками в отделении. И то это курс без учета комиссий за "офф" - итоговый там курс ближе к 37,6 получаеЦо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:08

mustbe було б добре поруч з курсом відображати дату колу його було оновлено, або при наведені/натисканні на курс
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:11

  Maxwe11 написав:mustbe було б добре поруч з курсом відображати дату колу його було оновлено, або при наведені/натисканні на курс


при натисканні на назву банку-є дата оновлення курсу
prodigy
 
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