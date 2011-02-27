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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:16
prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:36
Maxwe11 написав:prodigy
я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
Дата обновления курса - нужна, конечно. Может и сделаю когда-нибудь, если руки дойдут.
Но выводить в отдельную колонку - это, пожалуй, лишнее.
Думаю - всплывающей подсказки будет достаточно
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:37
tetyanadimitrova3 написав:
осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
проблемы с изи банком, перевод на другой банк не проходит. У них поддержка никакая, сейчас пишешь - вечером ответят
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