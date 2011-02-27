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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:16
prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
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Maxwe11
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:36
Maxwe11 написав:prodigy
я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
Дата обновления курса - нужна, конечно. Может и сделаю когда-нибудь, если руки дойдут.
Но выводить в отдельную колонку - это, пожалуй, лишнее.
Думаю - всплывающей подсказки будет достаточно
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:37
tetyanadimitrova3 написав:
осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
проблемы с изи банком, перевод на другой банк не проходит. У них поддержка никакая, сейчас пишешь - вечером ответят
Востаннє редагувалось Proofy
в П'ят 22 гру, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:45
Proofy написав: tetyanadimitrova3 написав:
осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
проблемы с изи банком, перевод на другой банк не проходит. У них поддержка никакая, сейчас пишешь - вечером ответят
Переказ р2р чи СЕП?
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novichok
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:50
novichok с карты на карту, p2p
Там лимиты какие то банка эквайера, чудят жти изи
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Proofy
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:04
Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23
Proofy написав:
Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть
Тоже проблемы с Пумбом.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:54
Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:00
Maxwe11 написав:prodigy
я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
маю сумнів, що використовуєте всі 49 банків
перед операцією купівлі просто перевіряю в додатку (так мені зручніше і надійніше), бо кошти свої
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:11
Proofy написав:
Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
а нафіга поторопились?
60 дол профіт
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