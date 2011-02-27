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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:16

prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:36

  Maxwe11 написав:prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.

Дата обновления курса - нужна, конечно. Может и сделаю когда-нибудь, если руки дойдут.
Но выводить в отдельную колонку - это, пожалуй, лишнее.
Думаю - всплывающей подсказки будет достаточно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:37

  tetyanadimitrova3 написав:осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
проблемы с изи банком, перевод на другой банк не проходит. У них поддержка никакая, сейчас пишешь - вечером ответят
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 22 гру, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:45

  Proofy написав:
  tetyanadimitrova3 написав:осторожно со Спортбанком - не выдают валюту после окончания депозита. Отделений нет, в чатах отвечают пургу, Таском отказывается решать вопрос.
проблемы с изи банком, перевод на другой банк не проходит. У них поддержка никакая, сейчас пишешь - вечером ответят

Переказ р2р чи СЕП?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:50

novichok с карты на карту, p2p

Там лимиты какие то банка эквайера, чудят жти изи
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:04

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23

  Proofy написав:Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть

Тоже проблемы с Пумбом.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:54

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:00

  Maxwe11 написав:prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.


маю сумнів, що використовуєте всі 49 банків

перед операцією купівлі просто перевіряю в додатку (так мені зручніше і надійніше), бо кошти свої
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:11

  Proofy написав:Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59


а нафіга поторопились?
60 дол профіт
prodigy
 
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  #<1 ... 993994995996
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