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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39
Proofy написав:
Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
так это и был загон на депо в райфе
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:42
nord написав: Proofy написав:
Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть
Тоже проблемы с Пумбом.
вчера Пивень минимум полдня слал смс с кодами подтверждений операций по 5-10 минут каждый раз
Водафон еслишо.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 22 гру, 2023 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:46
mustbe написав: Maxwe11 написав:prodigy
я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.
Дата обновления курса - нужна, конечно. Может и сделаю когда-нибудь, если руки дойдут.
Но выводить в отдельную колонку - это, пожалуй, лишнее.
Думаю - всплывающей подсказки будет достаточно
реально не нужна и никакая всплывающая, не сложно ткнуть в название банка
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