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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39

  Proofy написав:Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
:mrgreen: так это и был загон на депо в райфе
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:42

  nord написав:
  Proofy написав:Это у меня так или везде? в разных банках какие то зависания, проблема. В Пумб приложение сейчас не могу попасть

Тоже проблемы с Пумбом.
вчера Пивень минимум полдня слал смс с кодами подтверждений операций по 5-10 минут каждый раз :evil: Водафон еслишо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 22 гру, 2023 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:46

  mustbe написав:
  Maxwe11 написав:prodigy я знаю, але це треба натискати на кожен банк, а була б ця інфа в таблиці то по ній і відсортувати можна було б. Зараз в топі таблиці банки у яких було оновлення в листопаді місяці.

Дата обновления курса - нужна, конечно. Может и сделаю когда-нибудь, если руки дойдут.
Но выводить в отдельную колонку - это, пожалуй, лишнее.
Думаю - всплывающей подсказки будет достаточно
реально не нужна и никакая всплывающая, не сложно ткнуть в название банка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:06

WallNutPen я ножками пришел и узнал что курс оффлайн 37,80 плюс комиссии. А не 37,30 как в таблице. На горячке по телефону подтвердили
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:23

  flysoulfly написав:
  Proofy написав:Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59
:mrgreen: так это и был загон на депо в райфе
я всего лишь зафиксировал, так спокойнее новый год встречать
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:27

  prodigy написав:
  Proofy написав:Ну что, ребята, загон выдохся. Открыл депо в райфе 37.59


а нафіга поторопились?
60 дол профіт
лучше синица в руках
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:53

Кредит Дніпро в додатку клЮб50 по 37,95. КлЮб200 по 38,35 (5215 долярів).
Вони смішні.
alex lem
 
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