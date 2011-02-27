Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:43
Кредиагриколь в додатку світить 38.3
Maxwe11
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:42
ІЗІ - 38.25
OptiX
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:57
Крістал (дзвонив)
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daap
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:55
daap написав:
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
sens
Повідомлень: 15244
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:08
sens написав: daap написав:
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
https://youtu.be/wTh1y0e4HPY?si=cxmgNxnYazDnkuRZ
novichok
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