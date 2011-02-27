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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:43
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Кредиагриколь в додатку світить 38.3
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:42
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
ІЗІ - 38.25
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:57
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:55
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:33
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
Додано: Пон 01 січ, 2024 16:23
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Шкода шо обменки вихідні
Додано: Пон 01 січ, 2024 17:19
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